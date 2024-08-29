Гостей "Лета в Москве" приглашают на набережные послушать джаз и кантри

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей столицы приглашают на музыкальные мероприятия на набережных города, которые пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 30 августа в парке 40-летия Победы Зеленограда состоится музыкальная программа "Дикое поле". Ее представят одноименный этно-клуб и местный культурный центр. Все желающие смогут окунуться в традиции русского народного пения с 12:00 у Большого Городского пруда.

В субботу, 31-го числа, пройдет сразу несколько концертов. Например, с 12:00 до 18:00 на сцене возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ с яркими номерами выступят несколько коллективов в рамках концерта "В кругу друзей".

В это же время в "Музеоне" начнется музыкальное мероприятие "Проводим это лето песнями". Гостей ждут композиции в таких стилях, как джаз, поп и рок, в исполнении учеников школы вокала MusicCAKE. Там же организуют и мастер-класс по вокальному мастерству и сценической речи.

Уже в 20:00 возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ можно будет посмотреть музыкально-театральный концерт "Шедевры оперетты" в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Софьи Макаровой. Слушатели смогут оценить произведения советских и зарубежных авторов, в том числе арии из оперетт Имре Кальмана "Сильва" и "Графиня Марица".

В свою очередь, в выставочном зале "Дом винтажной музыки" на Краснопресненской набережной с 12:00 до 16:00 пройдут занятия по пользованию проигрывателями и пластинками прошлого века на встрече "Виниловый уик-энд".

В воскресенье, 1 сентября, с 12:00 до 18:00 горожан ждут в "Музеоне" на фестивале "Кантри и не только". Гости услышат мелодии в стилях кантри и блюграсс. Кроме того, прозвучат мировые хиты и авторские песни, их исполнят музыканты проекта WayFree Band вместе с гостями фестиваля.

Между тем 31 августа все желающие смогут посетить концерт с патриотичными песнями в амфитеатре "Зарядье". Он завершит международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella" и будет посвящен любви к Родине и подвигам героев.

В рамках концерта также объявят победителей конкурса в разных номинациях, обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

