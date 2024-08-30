Синоптик Вильфанд: солнечно и до 21 градуса будет в Москве 2 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Комфортная погода ожидается в Москве в первый учебный день, 2 сентября. В городе будет солнечно и до 21 градуса тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня".

"В Москве утром, с 9 до 10 утра, антициклональный режим погоды, солнечно, погода без осадков, и температура утром – 21 градус", – сказал он.

Вместе с тем уже днем столбики термометров достигнут 28 градусов, уточнил синоптик.

По словам метеоролога, в выходные, 31 августа и 1 сентября, также прогнозируется жара. Температура составит от 30 градусов и выше, подчеркнул он.

МЧС также предупредило москвичей о сильной жаре в выходные. В дневные часы 31 августа и 1 сентября воздух в Москве прогреется до 30–31 градуса. В связи с жаркой погодой горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце.

При этом осеннее похолодание придет в столицу только к середине сентября. Первая половина месяца также будет теплой. В ночные часы будет преобладать температура 10–15 градусов. Днем она составит 21–26 градусов, что выше климатической нормы.

