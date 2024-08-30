Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 31 августа и 1 сентября воздух в Москве прогреется до 30–31 градусов. В связи с жаркой погодой горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Также нужно соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее сообщалось, что последние два дня календарного лета, 30 и 31 августа, будут в Москве солнечными и сухими. Ожидается, что температура будет на 6–7 градусов выше нормы.

В воскресенье, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, согласно прогнозам метеорологов. Данные показатели температуры окажутся самыми высокими за последние 85 лет.

