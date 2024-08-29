Позднякова: 1 сентября 2024 года станет самым жарким за последние 85 лет

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В воскресенье, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Как отметила синоптик, показатели температуры окажутся самыми высокими за последние 85 лет.

В свою очередь, 29-го числа температура поднимется в столице до 25–27 градусов. В связи с этим городские власти рекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, пить больше воды и не пользоваться открытым огнем.

В предстоящие выходные, 31 августа и 1 сентября, температура поднимется на 5 градусов выше климатической нормы. По прогнозу Поздняковой, в ночь на субботу и воскресенье в столице будет от 14 до 16 градусов. Днем 31 августа – от 25 до 27 градусов.