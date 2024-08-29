Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 29 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 29 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов. По словам синоптиков, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

Бабье лето в этом году в Москве начнется в середине сентября. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов. Период потепления продлится примерно с 14 по 21 сентября.

