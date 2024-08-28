Синоптик Позднякова спрогнозировала до 28 градусов в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура до 28 градусов и без осадков ожидается в выходные, 31 августа и 1 сентября, в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, в ночь на субботу и воскресенье в столице будет от 14 до 16 градусов. Днем 31 августа – от 25 до 27 градусов, а на следующий день столбики термометров поднимутся до 26 и 28 градусов. Это, по ее словам, будет выше климатической нормы на 5 градусов.

"Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок", – заключила она.

Ранее Позднякова рассказывала, что прошедшая ночь 28 августа стала третьей самой теплой в Москве с начала месяца. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 17,2 градуса. При этом эксперты считают, что последним жарким днем было 27 августа, затем столбики термометров не будут показывать настолько высокие значения.

