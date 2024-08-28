Синоптик Позднякова спрогнозировала до 28 градусов в Москве в выходные

28 августа, 12:24Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Температура до 28 градусов и без осадков ожидается в выходные, 31 августа и 1 сентября, в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Так, в ночь на субботу и воскресенье в столице будет от 14 до 16 градусов. Днем 31 августа – от 25 до 27 градусов, а на следующий день столбики термометров поднимутся до 26 и 28 градусов. Это, по ее словам, будет выше климатической нормы на 5 градусов.
"Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок", – заключила она.
Ранее Позднякова рассказывала, что прошедшая ночь 28 августа стала третьей самой теплой в Москве с начала месяца. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 17,2 градуса. При этом эксперты считают, что последним жарким днем было 27 августа, затем столбики термометров не будут показывать настолько высокие значения.
Кратковременные дожди могут пройти в столице 28 августа