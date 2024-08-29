Синоптик Леус: температура до 28 градусов ожидается в Москве в последние дни лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Последние два дня календарного лета, 30 и 31 августа, будут в Москве солнечными и сухими с температурой до 25–28 градусов. Это на 6–7 градусов выше нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Подходя к своему финалу, август в столице отметился самыми теплыми днями месяца и готовится передать эстафету жаркой погоды сентябрю", – отметил синоптик.

По словам Леуса, 1 сентября жара станет сильнее, столбики термометров поднимутся до 30 градусов. С такими значениями 1 сентября может побить суточный рекорд максимальной температуры 1938 года, когда значения достигали 30,8 градуса.

"В понедельник (2 сентября. – Прим. ред.), в первый день учебного года, будет по-прежнему солнечно и без дождей, но слегка посвежеет – ночью ожидается плюс 15–17 градусов, к началу школьных линеек воздух прогреется до плюс 21–23 градусов, а максимум дня составит плюс 27–29 градусов", – добавил метеоролог.

Жаркое 1 сентября спрогнозировала и специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, показатели температуры окажутся самыми высокими за последние 85 лет.

Между тем бабье лето в этом году в Москве начнется в середине сентября. Воздух в столице прогреется до 18–20 градусов. Период потепления продлится примерно с 14 по 21 сентября, в эти дни осадков будет немного.