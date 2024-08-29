Власти Москвы рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце 29 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве поднимется до 25–27 градусов днем 29 августа. В связи с этим горожанам стоит избегать длительного пребывания на солнце, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Специалисты также посоветовали носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, пить больше воды и не пользоваться открытым огнем.

"Во избежание теплового удара ограничьте пребывание под открытым солнцем. Если почувствовали недомогание, выпейте воды и отойдите в тень", – говорится в сообщении.

В случае необходимости департамент рекомендовал звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб "112".

В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, в столице прогнозируется до 28 градусов. Днем 31 августа – от 25 до 27 градусов, а на следующий день столбики термометров поднимутся до 26 и 28 градусов. Это будет выше климатической нормы на 5 градусов.

