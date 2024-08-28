Синоптик Шувалов: похолодание и повышенное давление придут в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха начнет понижаться в Москве с 28 августа. Причиной изменений станет смена ветра, однако метеозависимым стоит приготовиться из-за высокого давления, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"27 августа был последний жаркий день. В среду температура уже не поднимется выше 25–27 градусов тепла. Похолоданием это, конечно, не назовешь, но ослабление жары будет заметно", – подчеркнул он.

По словам синоптика, ночные значения также начнут падать, в ближайшие дни они составят от 12 до 14 градусов. Как отметил метеоролог, давление превысит норму на 10 миллиметров.

Шувалов объяснил, что смена антициклона может принести в Москву небольшие осадки, однако их вероятность невелика.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал до 28–30 градусов на этой неделе. По его словам, городские водоемы прогреются до 21–22 градусов, что позволит москвичам комфортно купаться в них в выходные.

