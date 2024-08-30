Синоптик Шувалов: жара до 29 градусов ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара до 29 градусов ожидается в Москве в ближайшие выходные, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Осадков в столице ждать не стоит, но давление будет высоким. В городе будет малооблачно и тепло, температура воздуха днем составит 27–29 градусов, ночью – 13–16 градусов. Ветер будет слабый.

Такая же аномальная жаркая погода ждет москвичей и в понедельник, 2 сентября. Изменения в погоде начнутся 5–6 сентября, а до этого времени температура в городе сильно не изменится.

Ранее сообщалось, что последние два дня календарного лета, 30 и 31 августа, будут в Москве солнечными и сухими. Ожидается, что температура будет на 6–7 градусов выше нормы.

В воскресенье, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, согласно прогнозам метеорологов. Данные показатели температуры окажутся самыми высокими за последние 85 лет.

