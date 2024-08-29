Регистрация на Осенний велофестиваль открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Регистрация на Осенний велофестиваль, который пройдет 14 сентября, открылась в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

Для москвичей подготовлен уникальный маршрут по городским улицам и обновленный формат регистрации. Согласно новым правилам, участникам необходимо перейти на сайт Московского транспорта, при регистрации указать временной отрезок, в котором планируется начать поездку, и в день мероприятия приехать в стартовый городок к выбранному времени.

Как объяснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, распределение по времени позволит сократить одновременно начинающих движение велосипедистов и сделает поездку комфортнее для всех участников. По поручению Сергея Собянина в Москве продолжают проводить общегородские велофестивали, чтобы показать, что велосипедисты – это полноправные участники дорожного движения, добавил вице-мэр.

В департаменте призвали всех желающих участвовать в велофестивале соблюдать правила и выбранные временные рамки.

Прошлый велофестиваль провели в столице 6 июля. Он проходил ночью в стиле "Неонового праздника". В мероприятии поучаствовали более 35 тысяч человек. Также для участников заезда в стартовом городке работали разнообразные интерактивные площадки партнеров фестиваля, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны.