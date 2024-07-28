Фитнес-эксперт Каневский перечислил основные виды велосипедов

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какую пользу здоровью способен принести велосипед, если кататься на нем ежедневно, а также какую модель выбирать.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На днях вышло исследование ученых из Шотландии, в котором доказывалось, что при регулярной незначительной нагрузке при езде на велосипеде риск ранней смерти снижается на 47 процентов. Что логично, ведь именно умеренная активность существенно улучшает как здоровье, так и качество жизни в целом.

Велосипед является одним из лучших видов кардио с щадящей нагрузкой на суставы и позвоночник. Ездой на нем можно прекрасно заменить бег или "норвежскую ходьбу", плюс появляется возможность сделать тренировки интереснее, так как можно выбрать разные маршруты.

Один из самых важных шагов – правильный подбор велосипеда для соответствующих задач.

Их принято делить на три основные категории.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Хардтейлы

Первая категория –так называемые "горные велосипеды", правильное название которых хардтейлы. У них толстая и крепкая рама, как правило, алюминиевая. Недорогие модели комплектуют стальной, что делает велосипеды тяжелее, дорогие же выполнены из карбона. Главной особенностью таких велосипедов являются колеса, с "агрессивной резиной", которая позволяет передвигаться по грунту и лесным тропам. Собственно, основное назначение таких велосипедов именно езда "вне города". Конечно, на них можно передвигаться и по асфальту, но из-за широкого протектора держать на таких велосипедах высокую скорость тяжело, так как слишком большое "пятно контакта" у колес.

Дорожные

Это большой класс велосипедов, характерной особенностью которых является размер и толщина колес. Как правило, колеса не меньше 29 дюймов, а толщина резины минимальна. Благодаря этому, такие велосипеды обладают хорошими скоростными качествами и идеально подходят для езды по асфальту. Правда, "съезжать" с дороги в лесопарковую зону на таких велосипедах будет уже некомфортно.

Складные

Этот вариант прочно вошел в ритм современного города. При этом их существует такое разнообразие, что иногда сложно сориентироваться, какую модель выбрать. Здесь нужно исходить от задачи, которую вы ставите перед велосипедом. Если вам нужно проезжать значительные расстояния, то лучше брать более громоздкие, с большими колесами. Если же вам нужно перемещаться, например, от метро до офиса, то идеально подойдут "малютки", которые, в складном состоянии занимают очень мало места и их легко перевозить в общественном транспорте.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Возвращаясь к Шотландии: так почему в качестве исследования ученые взяли именно поездки на велосипеде? Все потому, что во многих странах многие давно отказываются от личного транспорта в пользу велосипедов. Ну а так как любая езда на нем – это не просто способ передвижения, но и физическая нагрузка, вполне логично, что можно провести такой анализ.

Но так ли полезна езда на велосипеде по городу и всем ли такая нагрузка подходит?

Для начала нужно разобраться с понятием "умеренная физическая нагрузка". К ней можно отнести любое упражнение или тренировку, когда вы работаете не на износ. Например, если мы говорим о передвижении по городу на велосипеде, то это когда вы едете не спеша, в свое удовольствие, при этом сама поездка должна быть не больше 20 минут. При более интенсивной скорости и продолжительности вы будете существенно повышать пульс, а значит, езда уже превратится в полноценную кардиотренировку. В этом нет ничего плохого, если потом у вас есть возможность поехать домой и сходить в душ. Ну, а если вы едете на работу, где душа нет? Плюс избыточная нагрузка может сказаться на качестве профессиональной деятельности в целом, просто потому, что вы устали. Так что лучше выходить из дома заранее, чтобы не торопиться и прокатиться в свое удовольствие.

Кроме того, важной составляющей пользы от такого способа передвижения является регулярность. Во многих странах, где нет сильных морозов да и погода более предсказуемая (или когда в российских городах оттепель либо "европейская" зима), можно использовать велосипед практически круглогодично.

Главной же проблемой является количество автотранспорта и, как следствие, вдыхаемый воздух. В момент физической нагрузки, частота сердечных сокращений повышается, легкие работают активнее, а это значит, что человек начинает активно вдыхать пыль и выхлопные газы. Другими словами, если ваш путь на работу не лежит через лесопарковую зону, можно постараться найти объездные "зеленые" пути, либо не кататься каждый день.