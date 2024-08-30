Вильфанд заявил, что лето в Москве оказалось на 2,1 градуса выше нормы

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Столичное лето оказалось на 2,1 градуса выше нормы, а количество осадков превысило норму на 40%, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это действительно много. Лето было необычным. В июне и в июле температура была на 2–2,4 градуса выше нормы, в августе – на 1,2 градуса", – подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

На ближайших выходных, 31 августа и 1 сентября, в Москве ожидается жара до 27–29 градусов. При этом осадков, по данным синоптиков, не будет. Традиционное осеннее похолодание может добраться до столицы лишь к середине сентября, уточняли эксперты.

