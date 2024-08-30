Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 19:30

Новости

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Собянин рассказал, каким будет поезд для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Новости часа: Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького

Новости часа: основные решения для разработки поезда "Белый кречет" приняли в Москве

Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии имени Горького

Сергей Собянин осмотрел макет поезда "Белый кречет" в ЦВЗ "Манеж"

Новости часа: более 90% отечественных фильмов снимают в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Новости часа: Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

До конца 2024 года благоустроят территории нескольких столичных стационаров. Как рассказал Сергей Собянин, после этого около больниц и поликлиник станет комфортнее гулять на улице. Например, возле больницы имени Ерамишанцева появится мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт.

Также у каждой клиники установят навигационные модули и новые опоры освещения, а еще обновят парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика