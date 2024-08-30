Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

До конца 2024 года благоустроят территории нескольких столичных стационаров. Как рассказал Сергей Собянин, после этого около больниц и поликлиник станет комфортнее гулять на улице. Например, возле больницы имени Ерамишанцева появится мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт.

Также у каждой клиники установят навигационные модули и новые опоры освещения, а еще обновят парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.