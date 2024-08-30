Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 12:15

Новости

Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

Новости часа: число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий столичных стационаров

Собянин рассказал, как в Москве будет развиваться сеть зарядных станций

Новая школа в Филимонковском районе сможет принять 1,1 тыс учеников

Новости часа: новый волонтерский центр открылся на северо-востоке Москвы

Новости часа: новая поликлиника на Светлом бульваре откроется в ближайшие недели

Новости часа: для жителей СВАО открылся волонтерский центр "Доброе место"

Новости часа: в Москве открылся восьмой волонтерский центр "Доброе место"

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

В ТиНАО будут построены два крупных центра общественно-деловой инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Их возведут за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Так, в районе Филимонковском появится логистический комплекс площадью 71 тысяча квадратных метров, а в районе Внуково – многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. В общей сложности на этих объектах будут созданы 1200 рабочих мест.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика