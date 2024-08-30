Собянин утвердил строительство двух общественно-деловых центров в ТиНАО

В ТиНАО будут построены два крупных центра общественно-деловой инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Их возведут за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Так, в районе Филимонковском появится логистический комплекс площадью 71 тысяча квадратных метров, а в районе Внуково – многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. В общей сложности на этих объектах будут созданы 1200 рабочих мест.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости.

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