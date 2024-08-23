Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 13:30

Новости

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Собянин: московские школьники завоевали 35 медалей на международных олимпиадах

Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

"Мой район. Новости": новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

В столице завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В обновленном здании будет семь отделений: сосудистой хирургии и нейрохирургии, кардиологии и кардиохирургии, а также терапии, эндокринологии и аритмологии. Также там оборудовали две операционные и два реанимационных отделения. В общей сложности в корпусе установят больше трех тысяч единиц оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика