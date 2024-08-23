Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

В столице завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В обновленном здании будет семь отделений: сосудистой хирургии и нейрохирургии, кардиологии и кардиохирургии, а также терапии, эндокринологии и аритмологии. Также там оборудовали две операционные и два реанимационных отделения. В общей сложности в корпусе установят больше трех тысяч единиц оборудования.

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