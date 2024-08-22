Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел здание школы № 1190 на Пятницком шоссе после реконструкции по московскому стандарту.

Мэр отметил, что образовательное учреждение с 2017 года было закрыто из-за аварийного состояния. Поэтому городские специалисты в 2023 году решили не просто починить ее, а сделать практически новую школу, проведя полную реконструкцию.

"Так что не хуже новой будет. Мы постарались все быстро сделать – в течение года", – сказал градоначальник.

Образовательное учреждение на 750 мест, которое было построено в 1993 году, откроет свои обновленные двери 2 сентября. Общая площадь сооружения составляет 11,4 тысячи квадратных метров, оно включает четыре этажа и двухэтажную пристройку, а также подвал.

По столичному стандарту здесь создали 30 учебных и семь специализированных кабинетов, учебные помещения с раздвижными перегородками, медиатеку, два лабораторно-исследовательских комплекса, кафетерий, обеденный зал, а также спортивный, гимнастический и хореографический залы. На территории возле школы разместили детские игровые площадки и зоны для отдыха. В новом здании будут обучаться школьники 1–6-х классов.

Ранее Собянин увеличил нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Обновленные нормы начнут действовать с 1 сентября. Так, подушевой норматив на учащихся 1–4-х классов будет равен 147,8 тысячи рублей в год. К нему было решено прибавить 3,6 тысячи рублей.

