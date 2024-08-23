Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин упростил процедуру подтверждения наличия у ребенка российского гражданства, подписав соответствующее постановление. Теперь это можно сделать через центры "Мои документы", передает портал мэра и правительства Москвы.

До этого услуга оказывалась в подразделениях по вопросам миграции столичного главка МВД РФ. Гражданство ребенка подтверждалось свидетельством о рождении. Однако с ноября прошлого года факт гражданства РФ нужно подтверждать проставлением штампа в свидетельстве.

Такая отметка необходима в случае пересечения по свидетельству о рождении границы РФ, а также следующих государств:

Абхазия;

Белоруссия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Южная Осетия.

Также подтверждение гражданства может потребоваться при записи в детский сад, на дополнительные занятия или в школу. Отмечается, что жители столицы часто пользуются данной услугой. Получить подтверждение можно в любом центре "Мои документы" без записи и госпошлины. Районные центры открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.

Ранее центр "Мои документы" в Вешняках переехал в соседнее здание по адресу Вешняковская улица, дом 18б. Благодаря этому число окон приема увеличилось с 51 до 60, а компьютеров для самостоятельного оформления госуслуг – с четырех до девяти. Кроме того, в офисе появился кабинет для неторжественной регистрации брака.

