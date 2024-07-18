Более 13 тысяч москвичей зарегистрировали бизнес через центры госуслуг в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 13 тысяч москвичей подали документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на открытие юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства через центры госуслуг в 2024 году, сообщили Москве 24 в пресс-службе центров "Мои документы".

Подать документы на регистрацию без предварительной записи можно в восьми флагманских центрах госуслуг. Также во флагманах индивидуальные предприниматели и юридические лица могут внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Также во флагманских центрах госуслуг можно воспользоваться услугой по предоставлению в собственность, аренду, бессрочное пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов. Процедура проводится при наличии кадастрового номера объекта, например, в случае изъятия одного земельного участка для обеспечения интересов государства и предоставления другого.

На территории флагманских центров работают специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы", которые могут проконсультировать по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также о мерах поддержки предпринимателей.

Кроме того, в 29 офисах "Мои документы" для юридических лиц доступна регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы или за пределами столицы. Для подачи заявления и прочих документов юрлицу или физлицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы, а также оформить сертификат ключа проверки электронной подписи, после чего записаться на прием.

В этих же офисах юридические лица могут получить сведения из реестра недвижимости (ЕГРН), которые будут необходимы при различных действиях с недвижимостью: покупка, продажа, обращение в органы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в столичных центрах "Мои документы" доступна услуга Росреестра по государственному кадастровому учету регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в новых регионах РФ. Для этого необходимо предварительно записаться на портале mos.ru и подать документы в один из указанных центров госуслуг. Для осуществления регистрации прав или кадастрового учета имущества необходимо предъявить документы-основания на языке оригинала