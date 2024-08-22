Ракова поздравила сотрудников столичных МФЦ с 13-летием центров госуслуг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра Анастасия Ракова на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием столичных МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба комплекса соцразвития Москвы.

"МФЦ – не просто качественные и быстрые услуги. Это еще горящее сердце, искренний сервис, бесконечное желание помочь всем и, самое главное, умение находить общий язык с каждым. Обладая этими уникальными качествами, вы вышли далеко за систему государственной службы", – сказала Ракова.

Она напомнила, что сотрудники встречают горожан не только в центрах госуслуг, но и в поликлиниках, больницах, а также помогают родственникам и врачам, снимая с них нагрузку. Согласно опросам и мнению большинства москвичей, столичный МФЦ – служба, которой жители доверяют больше всего, отметила заммэра.

Ракова указала, что в честь дня рождения МФЦ посетителей центров ждет программа для всей семьи. Также работникам центров подарили праздничный торт, который приготовили студенты поварских и кондитерских специальностей московских колледжей.

Кроме того, до 25 августа в офисах МФЦ горожане могут сделать картину из эпоксидной смолы, поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии, рисованию и изготовлению объемного аиста. Детям же предложат создать свою мультипликацию вместе с "Союзмультфильмом", заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в районе Внуково может скоро появиться центр госуслуг. Сейчас процесс передачи объекта от застройщика городу вошел в активную фазу, готовятся необходимые документы. Когда откроется офис МФЦ, это не только снизит нагрузку на отделение в соседнем районе, но и сделает жизнь десятков тысяч жителей Внукова комфортнее.

