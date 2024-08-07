Мария Воропаева: во Внукове скоро может появиться современный офис МФЦ

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В районе Внуково скоро может появиться современный офис многофункционального центра (МФЦ). Об этом Агентству "Москва" рассказала руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева.

"Помещения, пригодные для размещения полноценного внуковского МФЦ, уже существуют – еще при строительстве ТПУ "Рассказовка" в составе комплекса было предусмотрено появление административного здания для размещения городских служб. На сегодняшний день работы по строительству полностью завершены, город готов принять объект в собственность, а застройщик – передать", – сказала Мария Воропаева.

Сейчас процесс передачи вошел в активную фазу, готовятся необходимые документы. А для ускорения процесса жители привлекли Марию Воропаеву, которая вместе с муниципальными депутатами взялась за поставленную задачу.

"Здесь прекрасные просторные помещения, четыре этажа, два лифта. Хватит места и МФЦ, и "Московскому долголетию", и волонтерскому движению. Мы еще раз проанализировали ситуацию вместе с депутатами. Они тоже разделяют современную концепцию "15-минутного города", когда социальная поддержка должна оказываться людям не только качественно и быстро, но и в шаговой доступности от места проживания. Я сама жительница ЗАО, объективно оцениваю высокие темпы развития нашего округа и понимаю, что появление во Внукова нового МФЦ станет без преувеличения знаковым событием", – отметила Мария Воропаева.

Когда в ТПУ "Рассказовка" откроется офис МФЦ, это не только снизит нагрузку на отделение в соседнем районе, но и сделает комфортней жизнь десятков тысяч жителей Внукова, подчеркивается в сообщении.

Между тем в конце июня в центре госуслуг "Мои документы" района Арбат начались работы по капремонту. Специалисты отремонтируют кровлю здания и устранят трещины на фасаде. Также в обновлении нуждается отделка помещений и инженерные коммуникации.

