Капремонт центра "Мои документы" начался в районе Арбат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В центре госуслуг "Мои документы" района Арбат начались работы по капремонту. Здание расположено по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 20, передает портал мэра и правительства Москвы.

МФЦ расположен во встроенно-пристроенном помещении семиэтажного жилого дома, построенного в 1994 году. Специалистам необходимо отремонтировать кровлю и устранить трещины на фасаде. Также в обновлении нуждается отделка помещений и инженерные коммуникации.

В данный момент идет демонтаж покрытий полов, перегородок, старой облицовки стен и потолков. После этого проведут заливку стяжки полов и возведут новые перегородки. Также там начнутся отделочные работы, укладка напольного покрытия, монтаж дверных блоков и подвесных потолков.

Первый замруководителя столичного департамента капремонта Алексей Васютин рассказал, что в ходе работ специалисты еще обеспечат эргономичное зонирование пространства, что позволит более рационально разместить сотрудников, а также расширят ширину проходов для соответствия нормативам пожарной безопасности пути эвакуации. Кроме того, продолжил он, в здании установят новые двери, поменяют перила и поручни у пандуса для маломобильных граждан, облицуют нескользящей плиткой и заменят козырек над центральным крыльцом.

Помимо этого, около главного входа обустроят вестибюль с гардеробом. Оттуда, пройдя по лестнице, люди смогут попасть в общий зал. Для инвалидов-колясочников установят вертикальную платформу, а для мам с колясками – пандус. Для незрячих и слабовидящих горожан смонтируют тактильные индикаторы и мнемосхемы.

Васютин добавил, что в общей зоне сделают зал ожидания, зоны с вендинговыми аппаратами и банковскими терминалами, обмена книгами, оказания электронных услуг и приема. Также в МФЦ оборудуют рабочие кабинеты и технические помещения для сотрудников, появится кабинет для неторжественной регистрации брака, указал он.

Здание оснастят современными системами водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования и контроля доступа, а также пожарной охранной сигнализацией и автоматической системой пожаротушения. Помещения будут оформлены в едином стиле офисов "Мои документы".

На время проведения ремонта граждане могут обратиться за получением госуслуг в любом МФЦ. Основные работы по капремонту центра на Арбате планируется завершить в декабре этого года. После этого специалисты подключат информационные системы и установят новую эргономичную мебель.

Ранее сообщалось, что центр "Мои документы" в Вешняках переехал в соседнее здание по адресу Вешняковская улица, дом 18б. Благодаря этому число окон приема увеличилось с 51 до 60, а компьютеров для самостоятельного оформления госуслуг – с четырех до девяти. Кроме того, в офисе появился кабинет для неторжественной регистрации брака.