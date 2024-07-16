16 июля, 17:58Город
В Московском городском суде открылся дополнительный офис центра "Мои документы"
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
В Московском городском суде открылся дополнительный офис центра государственных услуг "Мои документы", сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Центр доступен для посетителей на втором этаже основного здания инстанции. Данный офис будет оказывать весь спектр государственных услуг.
Его открытие позволит посетителям подать исковое заявление и прочие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, а также ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел, не покидая здание.
В офисе посетителям обеспечили комфортные условия. Там доступна электронная очередь и компьютер, которым можно воспользоваться для оформления электронных услуг. Подразделение центра будет работать с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00, а в пятницу – с 09:00 до 16:45.
Между тем в конце июня в центре госуслуг "Мои документы" района Арбат начались работы по капремонту. Специалисты отремонтируют кровлю здания и устранят трещины на фасаде. Также в обновлении нуждается отделка помещений и инженерные коммуникации.
Ремонт МФЦ в переулке Сивцев Вражек завершится в декабре 2024 года