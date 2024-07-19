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19 июля, 11:30

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Более двух тыс сотрудников МФЦ работают в столичных медучреждениях

Более двух тыс сотрудников МФЦ работают в столичных медучреждениях

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В столичных медучреждениях работают более двух тысяч сотрудников центров госуслуг. Как пояснила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, эти специалисты стали частью нового стандарта оказания экстренной помощи. Например, сотрудники МФЦ помогают пациентам с регистрацией и отвечают на возникающие вопросы.

Новый подход сначала реализовали во флагманских центрах, а затем положительный опыт начали использовать и в других больницах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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