Дерматовенеролог Потекаев рассказал о программах, способных обнаружить кожные патологии

О важности самоконтроля и программах, которые помогут обнаружить кожные патологии на ранней стадии, а также о том, куда обращаться при первых признаках кожных заболеваний, рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.