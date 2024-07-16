Врачи в Подмосковье спасли мужчину с ножевым ранением сердца

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Врачи Истринской больницы спасли 27-летнего мужчину с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

По данным ведомства, пострадавшего привезли в медучреждение уже в критическом состоянии. После осмотра его оперативно доставили в операционную. В ходе хирургического вмешательства было выявлено, что ранение пришлось на сердечную мышцу и попало прямо в желудочек сердца, откуда шла кровь.

В Минздраве добавили, что операция длилась примерно час. В результате врачам удалось спасти жизнь мужчины. Его уже выписали домой.

Недавно врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского спасли 43-летнего мужчину, у которого диагностировали редкую болезнь бронхов. Мужчину привезли в больницу с критически низким показателем сатурации – насыщения крови кислородом. Он фактически не мог дышать и выполнять простые бытовые дела.

После проведения процедур по промыванию системы бронхов – бронхоальвеолярный лаваж, при котором из просветов бронхиального дерева удаляется бронхиальное содержимое, – у мужчины исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он вернулся к прежней жизни.

