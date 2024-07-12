Врачи в Подмосковье спасли мужчину с редкой патологией бронхов

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Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского спасли 43-летнего мужчину, у которого диагностировали редкую болезнь бронхов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По информации ведомства, мужчину привезли в больницу с критически низким показателем сатурации – насыщения крови кислородом. Он фактически не мог дышать и выполнять простые бытовые дела. Чуть позже выяснилось, что состояние здоровья пациента стало ухудшаться еще полгода назад, поэтому он уволился с работы.

Врачи объяснили, что при таком заболевании альвеолы и мелкие дыхательные пути закупоривает жидкость, насыщенная белком и жирами. Это мешает поступлению кислорода в кровь, из-за чего человек может стать в будущем инвалидом.

"Для лечения данного заболевания необходимо регулярно проводить промывание системы бронхов – бронхоальвеолярный лаваж, при котором из просветов бронхиального дерева удаляется бронхиальное содержимое", – уточнили в министерстве.

После проведения этих процедур у мужчины исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он вернулся к прежней жизни и устроился на работу.

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