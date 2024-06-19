Врачи Кирова спасли мотоциклиста с застрявшей в глазнице и мозге веткой

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Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова спасли 54-летнего жителя области, в глазницу и мозг которого попала ветка. Об этом сообщает пресс-служба медицинской организации.

Мужчина передвигался на мотоцикле, однако наехал на ветку от дерева – последняя вошла в пострадавшего на 4 сантиметра, объяснили работники. У пациента, кроме ушиба головного мозга и инородного объекта, выявили скопление воздуха внутри черепа, ранение правой орбиты с повреждением основания черепа, а также инфицированную рану правой подглазничной области, добавили в центре.

В итоге ветку удалось извлечь, а рану обработать и наложить швы, рассказали в пресс-службе больницы. Также врачи смогли предупредить дальнейшие повреждения глаза и мозга. В общей сложности мужчина провел в клинике 20 дней.

"По данным контрольной компьютерной томографии, инородное тело полностью удалено, рана зажила, зрение сохранено. Пациент выписан на дальнейшее амбулаторное лечение", – подчеркнул главный врач центра Михаил Яговкин.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства вытащили булавку из кишечника двухмесячного ребенка. Опасный объект был закрыт и не представлял опасности. Инородное тело удалось сместить в сигмовидную кишку и вытащить, поэтому младенец не получил травм.

