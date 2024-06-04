Подольские врачи удалили пациентке кисту с волосами и зачатками костей черепа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи из подмосковного Подольска удалили 34-летней женщине кисту с волосами и зачатками костей черепа. Об этом региональный Минздрав сообщил на своем сайте.

По информации министерства, пациентка поступила в Подольский родильный дом с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Тератома – врожденная патология, возникающая в период эмбрионального развития. В ней могут находиться волосы, зубы, мышечная и костная ткани, объяснили в ведомстве.

По словам главврача Александра Скобенникова, из правого яичника женщины хирурги удалили тератому диаметром восемь сантиметров, внутри которой были волосы, жир и зачатки костей черепа. Операции такого рода являются высокотехнологичными, поскольку удаление подобных опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника, отметил главврач.

Как указали в Минздраве, репродуктивная функция женщины после операции сохранена, в будущем она сможет планировать беременность. Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера удалили две опухоли и матку с придатками у женщины, у которой диагностировали третью стадию рака яичников. Вес удаленного новообразования составил 14 килограммов при массе тела пациентки в 50 килограммов. После операции она проходит курс химиотерапии.