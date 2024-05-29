Врачи в Орехово-Зуеве спасли мужчину с 14 тромбами в мозге

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Врачи сосудистого центра в Орехово-Зуеве спасли 50-летнего мужчину с 14 тромбами в мозге. Он поступил в больницу с инсультом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заведующего учреждения Дмитрия Тютьнева.

"Тромбоз поперченного синуса встречается очень редко – в 3% случаев. Заболевание трудно диагностировать, потому что клиническая картина характерна для множества других, более распространенных заболеваний", – пояснил врач.

Для устранения острого тромбоза врачи использовали ангиограф. В результате отток крови благополучно восстановился, через 20 часов у мужчины улучшились координация, речь и двигательные функции, которые ранее были нарушены из-за тромбов. Пациента выписали, специалисты назначили ему реабилитацию в домашних условиях.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера удалили две опухоли и матку с придатками у женщины, у которой диагностировали третью стадию рака яичников. Вес удаленной опухоли составил 14 килограммов при массе тела женщины в 50 килограммов. После операции женщина проходит курс химиотерапии.

