Подмосковные врачи спасли девушку после пластической коррекции ягодиц

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Врачи Видновской больницы спасли девушку, у которой диагностировали тяжелые последствия после пластической операции на ягодицах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

По информации ведомства, девушка пожаловалась на пульсирующие боли в верхней части бедра и высокую температуру, рассказав, что до этого она сделала в частной клинике липофилинг ягодиц (пересадка части жира из живота в ягодицы). После операции у женщины раздуло левое бедро и отек достиг размеров 20х15 сантиметров.

"В ходе экстренной операции хирурги удалили из бедра 31-летней пациентки почти 2 литра гноя с примесью закаченного жира", – заявили медики из Видновской больницы.

Врачи отметили, что успели своевременно оказать медпомощь девушке. Сейчас ее выписали из больницы. При этом визуальных дефектов на бедре после хирургического вмешательства, кроме небольшого шрама, не осталось.

Ранее сообщалось, что хирурги в Башкирии удалили опухоль яичников с 30-литровым содержанием жидкости у женщины. По словам министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, 62-летняя женщина не обращалась к врачам и пыталась самостоятельно вылечить заболевание. Во время операции медики удалили матку с придатками, вмешательство прошло успешно. Пациентку в стабильном состоянии выписали домой, указал министр.

