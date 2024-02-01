Жительница Башкирии довела опухоль яичников до 30-литровых объемов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Башкирские врачи удалили опухоль яичников с 30-литровым содержанием жидкости у женщины, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

По словам министра, 62-летняя женщина не обращалась к врачам и пыталась самостоятельно вылечить заболевание. Также он выложил фотографию пациентки и написал, что это не фотошоп, а запущенный случай доброкачественной опухоли яичника. На кадрах видно, что живот женщины был сильно раздут.

Рахматуллин добавил, что женщина поступила в городскую больницу Кумертау. Врачи провели обследование и приняли решение о хирургическом вмешательстве, в ходе которого у пациентки удалили матку с придатками.

"Операция прошла успешно, пациентка в стабильном состоянии выписана домой", – говорится в сообщении.

Ранее врачи Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. В медучреждение пациентка поступила с жалобами на продолжительные тянущие боли внизу живота. После проведенного обследования специалисты выявили у нее кистому яичника, опухоль достигла 20 на 16 сантиметров в диаметре.

Врачи успешно провели операцию, а материал направили на гистологическое исследование.

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