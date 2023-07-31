Врач предупредила, что вздутие живота может быть симптомом онкологии

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Вздутие живота может быть первым симптомом рака поджелудочной железы, кишечника и яичников, предупредила врач-онколог Дебора Ли. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт рассказала, что при раке яичников следующими симптомами могут быть болезненные ощущения в животе, плохой аппетит и чувство быстрого насыщения.

При онкологическом заболевании поджелудочной железы вздутие может сопровождаться ознобом, метеоризмом и частой отрыжкой, отметила врач. Больные, как правило, быстро устают, у них может быть повышена температура.

В свою очередь, на рак кишечника могут указывать снижение веса, боль во время похода в туалет и проблемы со стулом, уточнила специалист.

Вздутие может уходить на некоторое время, добавила онколог, однако оно возвращается и продолжает доставлять дискомфорт. К специалисту необходимо обращаться, если проблема не решается, несмотря на изменения пищевых привычек, резюмировала она.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель заявила, что сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.

Также важно сократить употребление красного мяса. В особенности это касается полуфабрикатов и колбасных изделий, в которых много соли и консервантов.



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