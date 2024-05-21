Подмосковные врачи спасли пациентку на девятом месяце беременности с аппендицитом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Люберецкой областной больницы оказали помощь женщине на 36-й неделе беременности с острым аппендицитом. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

45-летнюю пациентку доставили в больницу с жалобами на боли в животе с правой стороны в подвздошной области. Боли сопровождались высокой температурой. Ультразвуковая диагностика выявила у женщины острый аппендицит.

"Больную экстренно подняли в операционную и под общим наркозом провели лапароскопическую операцию", – говорится в сообщении.

Аппендикс удалили за 40 минут через небольшой прокол. Женщину выписали на пятые сутки для дальнейшего наблюдения в женской консультации.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера удалили две опухоли и матку с придатками у женщины, у которой диагностировали третью стадию рака яичников. Вес удаленной опухоли составил 14 килограммов при массе тела женщины в 50 килограммов. После операции женщина проходит курс химиотерапии.

