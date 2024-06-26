Врачи в Подмосковье спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки

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Врачи в Солнечногорске спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные подмосковного Минздрава.

У 26-летней пациентки диагностировали открытый перелом голени. Травму она получила во время велопрогулки с мужем, когда на их двухместный электровелосипед наехала машина. Уточняется, что водитель, пытаясь пойти на обгон, съехал на обочину и врезался в велосипедистов.

Травматолог Игорь Скорин пояснил, что на лечение открытого перелома уходит больше времени.

"Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости – то есть восстановили целостность кости, зафиксировав отломки с помощью специальных металлических конструкций – накостной пластиной с винтами", – рассказал он.

Саму операцию проводили 1,5 часа. В настоящее время самочувствие девушки улучшилось, она начала передвигаться на костылях. После прохождения реабилитации она вновь сможет ходить без дополнительной опоры.

Ранее врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова спасли 54-летнего мотоциклиста, в глазницу и мозг которого попала ветка.

Инородный предмет удалось извлечь, а рану обработать и наложить швы, рассказали в пресс-службе больницы. Также врачи смогли предупредить дальнейшие повреждения глаза и мозга. В общей сложности мужчина провел в клинике 20 дней.

