Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 07:15

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Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

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Более 220 единиц новейшего медоборудования появилось с начала года в столичных больницах и поликлиниках, о чем сообщил Сергей Собянин.

В их число входят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые маммографы, аппараты УЗИ и другие важные помощники врачей. По словам мэра, все было закуплено по контрактам жизненного цикла.

В чем особенность таких контрактов – в эфире телеканала Москва 24.

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