Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Более 220 единиц новейшего медоборудования появилось с начала года в столичных больницах и поликлиниках, о чем сообщил Сергей Собянин.

В их число входят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые маммографы, аппараты УЗИ и другие важные помощники врачей. По словам мэра, все было закуплено по контрактам жизненного цикла.

В чем особенность таких контрактов – в эфире телеканала Москва 24.

