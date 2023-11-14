14 ноября, 22:30Город
Москвичам рассказали, как борются с нелегальными постройкам в столице
В Москве активно борются с нелегальными постройками. Их начали сносить более семи лет назад. В таких мелких зданиях находились заведения фастфуда, киоски и даже букмекерские конторы.
Главная причина сноса – угроза безопасности, ведь самострой часто ставили на подземных коммуникациях и не соблюдали нормы строительства. Освободившуюся от зданий территорию благоустраивают.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.