Москвичи выкупили 27 гектаров земли под строительство частных домов с 2018 года

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Жители столицы выкупили у города более 27 гектаров земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с 2018 года, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Горожане купили 199 участков общей площадью 27,26 гектара, на которых смогут возвести частные дома и хозяйственные постройки общей площадью около 115 тысяч квадратных метров", – рассказал он.

Эти земли расположены на территории 6 административных округов столицы: ТиНАО, ВАО, САО, СЗАО и ЮЗАО. Ефимов напомнил, что напомнил, что правительство Москвы начало формировать списки земельных участков для ИЖС с декабря 2018 года.

"Только в 3-м квартале 2023 года горожане приобрели 28 земельных участков общей площадью 3,62 гектара, на которых смогут возвести около 15 тысяч квадратных метров частных жилых домов", – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что для приобретения земли нужно выбрать участок из списка и подать заявление на покупку в профильное ведомство. Если в течение 30 дней после публикации извещения о предоставлении объекта не поступит других заявок, то с покупателем оформляется договор купли-продажи. В ином случае проходит аукцион.

Ранее Ефимов заявлял, что общее число арендованных и выкупленных у города участков под ИЖС за период с январе по сентябрь 2023 года составило 78. Из них 59 земель жители Москвы приобрели в собственность. Большинство участков находятся в ТиНАО, а остальные – в ВАО.

Всего с апреля 2020 года россияне выкупили у Москвы 358 земельных участков под ИЖС общей площадью 39,2 гектара. Он напомнил, что с 2020 года физические лица могут выкупать у столицы участки для ИЖС со скидкой 60% от кадастровой стоимости.

Москвичи арендовали или купили у города 78 участков под ИЖС за девять месяцев 2023 года