Для жителей Орехово-Борисова и Зябликова создан живописный парк – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Парк появился после преобразования полузаброшенной территории у рек Шмелевки и Кузнецовки недалеко от метро "Красногвардейская" и "Зябликово". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Территорию для прогулок и отдыха создали на участке, ограниченном МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром. По словам мэра, общая площадь благоустройства составила почти 100 гектаров.

"При разработке проекта постарались максимально учесть пожелания местных жителей: устранили препятствия для свободного прохода, создали связи между берегами оврагов, очистили территорию от мусора и, конечно, создали много новых функциональных зон и площадок", – написал Собянин.

Большую часть маршрутов для прогулок проложили по приподнятым на сваях мосткам, чья протяженность составляет около 7 километров. Специалисты создали 19 мостиков-переходов длиной от 3 до 30 метров для связи берегов вдоль русла рек Шмелевки, Кузнецовки и в Садковском, отметил мэр. Они являются частью экотроп.

Собянин добавил, что на ранее заболоченных территориях появилось два водоема. Первый расположен вблизи пересечения улиц Ясеневая и Воронежская, а второй – в районе дома 54 по Воронежской улице. Рядом установили участки для отдыха с лавочками, а также зоны солярия.

В ходе работ внимание уделили и комфорту детей, создав там девять игровых площадок на любой вкус и возраст, отметил мэр. Две из них являются тематическими. Название одной – "Канитель" – было утверждено из-за истории этого места. По словам Собянина, в течение нескольких веков одним из основных видов деятельности местных жителей было производство канители – тончайшей проволоки из серебра или золота.

Еще одна тематическая площадка под названием "Дубрава" находится среди деревьев реликтовой дубовой рощи на берегу Шмелевки.

Для любителей активностей, продолжил мэр, специалисты создали 26 спортивных площадок, включая скейт-парк, памп-трек, многофункциональные площадки для командных видов спорта, хоккейную коробку и зоны для воркаута. Собянин уточнил, что в спортивной зоне в районе 21-го километра МКАД установили одно большое и четыре тренировочных футбольных поля.

Специалисты также благоустроили территорию Садковского оврага между Тамбовской и Воронежской улицами. Мэр добавил, что там проложили эконастил, установили опоры наружного освещения, осуществили мероприятия по берегоукреплению и сформировали ложе Садковского ручья.

Уделили внимание и культурной сфере, построив сцену с видом на пойму реки Шмелевки, отметил Собянин. Вместе с тем в общественном пространстве установили три небольших домика-буккросинга.

"В общем, получился еще один замечательный парк в шаговой доступности для 280 тысяч жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово с живописными видами, удобными дорожками и рекреационной инфраструктурой на любой вкус", – заключил мэр.

Ранее стало известно, что в парке "Яуза" обустроили экомаршруты протяженностью более 1,6 километра. Как уточнял заммэра Москвы Петр Бирюков, в 2023 году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

Москвичи выберут лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"