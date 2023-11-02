Москвичи смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в офисах "Мои документы"

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СНИЛС теперь можно показывать во всех столичных офисах "Мои документы" в виде штрихкода, который есть в приложении "Мой id". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Благодаря такому нововведению улучшится процесс обращения для граждан и ускорится работа специалистов, так как до этого москвичи были вынуждены диктовать номер СНИЛС или предъявлять его оригинал, а сотрудники центра должны были вбивать цифры вручную в систему.

"Теперь же достаточно показать штрихкод. Сотрудник считает его специальным сканером, данные автоматически попадут в систему. Москвичам больше не придется беспокоиться о том, что документа нет с собой", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Уточняется, что электронная версия СНИЛС не заменит оригинал, который иногда нужно предоставлять. Так, приложение "Мой id" поможет быстро посмотреть данные документов, например, при заполнении бланков и онлайн-форм, а также для передачи информации или оформления некоторых госуслуг.

Нововведение также протестировали перед внедрением во всех офисах госуслуг. В результате более 90% участников эксперимента заявили об удобстве такого механизма.

Ранее сообщалось, что электронные копии документов теперь можно сделать во всех отделениях госуслуг. До этого такая услуга была доступна лишь во флагманских центрах. Для того чтобы сделать электронный дубликат, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, а также сам оригинал документа, цифровую копию которого нужно создать.

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