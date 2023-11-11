Госинспекция по недвижимости Москвы проведет вебинар о выявлении самостроя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госинспекция по недвижимости, которая входит в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, организует бесплатный вебинар на тему "Самострой и последствия" 14 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие состоится в 16:00. Спикером на выбинаре станет советник управления контроля за объектами недвижимости по Южному административному округу Игорь Лисагор. Он расскажет, чем опасен самострой и как его выявляют.

"В рамках встречи участники узнают, какие инструменты позволяют обнаружить незаконные постройки на территории Москвы и какие возможны последствия в случае нарушения требований по использованию земельного участка, связанных со строительством и реконструкцией объектов", – говорится в сообщении.

Лисагор поделится полезными советами, а также расскажет, как не допустить нарушений. На встречу пригласили представителей бизнеса, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее стало известно, что число обращений по вопросам использования земельных участков и городских нежилых помещений с января по сентябрь 2023 года сократилось на 9,9%. За девять месяцев текущего года было зарегистрировано свыше 59,5 тысячи обращений, из которых более 51,8 тысячи – от юридических лиц.