В Москве приняли решение о реализации 26 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За девять месяцев в столице приняли решение о реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью 313,81 гектара, рассказал заммэра города Владимир Ефимов.

По его словам, всего планируется возвести более 7,7 миллиона "квадратов" недвижимости. Ефимов обратил внимание, что участки, которые будут реорганизовывать, определены в каждом округе Москвы, кроме Зеленоградского и Троицкого.

"Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано не менее 90,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 871,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – не менее чем в 36 миллиардов рублей", – уточнил он.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на этих территориях обустроят новые пространства, построят современное жилье на площади более 3,9 миллиона "квадратов" и 3,8 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов. Так, будут открыты офисы, магазины, 11 школ, 15 детских садов, 5 больниц, 11 спортивных объектов, шесть технопарков и культурно-досуговый центр.

В рамках торгов будут определены инвесторы и операторы, которые займутся реализацией проектов.

Ранее стало известно, что два неэффективно используемых участка в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

Гаман отметил, что один из участков используют под строительство жилья по программе реновации, а также образовательного комплекса из детского сада и школы. На втором разместят кладбище.



В Москве реализуется 188 проектов КРТ