Участки на Наро-Фоминской и Фабричной улицах в Москве комплексно реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемые участки на Наро-Фоминской и Фабричной улицах комплексно реорганизуют. Этим займутся правообладатели земельных участков и объектов недвижимости, которые находятся в границах КРТ, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Правообладатели земли и недвижимости проведут редевелопмент участков на Наро-Фоминской и Фабричной улицах общей площадью 7,01 гектара, они уже дали согласие на реализацию проектов. Город планирует заключить с ними соответствующие договоры", – поделился он.

По словам Ефимова, инвестиции в развитие этих территорий оцениваются почти в 11 миллиардов рублей. Благодаря реализации проектов там появится более тысячи рабочих мест, отметил вице-мэр.

Редевелопмент территории на Наро-Фоминской улице осуществит ООО "СЗ "ДРУЖБА-ПАРК". Реорганизацией участков на Фабричной улице займутся ООО "Тилар" и АО "Победа труда". В настоящее время там находятся устаревшие склады и неиспользуемые заброшенные здания.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, во время мероприятий планируется возведение 62,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 11,8 тысячи "квадратов" жилой площади для целей программы реновации в районе Солнцево. Кроме того, там намерены построить более 58 тысяч квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов, уточнил он.

Ранее Ефимов рассказал, что в Лосиноостровском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка. Их общая площадь составляет 20,72 гектара. Проектом предусмотрено возведение 138,53 тысячи квадратных метров различной недвижимости.

До этого Сергей Собянин рассказал, что столичные власти решили комплексно развить две территории в районах Солнцево и Митино. По словам мэра, на месте старых нежилых зданий там появятся производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации.

В Москве реализуется 188 проектов КРТ