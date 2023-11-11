Более 1,6 км экомаршрутов обустроили в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Яуза" обустроили экомаршруты протяженностью более 1,6 километра, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В результате там появились современные экомаршруты общей протяженностью более 1,6 километра", – поделился он.

Там также создали экотропу, которая представляет собой один из четырех тематических маршрутов. Их прокладывают вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки.

Созданный в 2023 году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, уточнили в комплексе городского хозяйства. Его протяженность составляет более 850 метров.

Специалисты также обустроили видовую площадку в стиле эконастила со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода. Ее площадь составляет свыше 240 квадратных метров. Кроме того, там появился еще один экомаршрут вокруг пруда-биоплато.

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