Монтаж операционных во флагманском центре больницы им Буянова начнется этой весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Весной 2024 года во флагманском центре больницы имени В. М. Буянова начнут монтировать операционные. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Всего здесь будет девять разнопрофильных операционных: две общепрофильных, травматологическая, гибридная, гинекологическая/урологическая, нейрохирургическая, две малые и ангиографическая манипуляционная", – пояснил он.

Во флагманском центре установят более 1,2 тысячи единиц современного оборудования. Для пациентов в "условно легком" состоянии предусмотрят "зеленую" зону, для поступающих в состоянии средней тяжести – "желтую", в тяжелом – "красную".

Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия. В центре запланировано обустройство просторных зон ожидания, помещений для бесед с врачами.

Сергей Собянин ранее сообщил, что флагманский центр больницы введут в эксплуатацию до конца года. Он будет рассчитан на прием до 200 пациентов в сутки. В общей сложности в Москве откроется шесть флагманских центров, в четырех из них уже начался прием пациентов.



Флагманский центр Буянова в Москве сможет принимать до 300 пациентов в сутки