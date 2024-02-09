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Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году. Соответствующая информация появилась в его личном блоге.

"Амбициозные планы мы ставим и на этот год – в Москве будут открыты десятки необходимых для жителей объектов. В частности, в планах завершить строительство 32 детских садов, в том числе 13 в ТиНАО и Зеленограде", – уточнил он.

Градоначальник также напомнил, что в столице активно реализуется нацпроект "Образование". Так, в текущем году в городе построят 22 школы. Образовательные учреждения будут располагаться в района Ново-Переделкино, Чертаново Северное, Чертаново Южное, Беговом, Рязанском, Ховрино, Куркино, Нагатинский Затон.

Также новые школы откроются в поселениях Десеновском, Рязановском, Сосенском, Филимонковском, Кленовом, Воскресенском, Щаповском, добавил мэр.

Собянин обратил внимание, что учебные заведения отвечают современным потребностям детей. На базе школ оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, зоны отдыха, медиатеки и пространства для творчества, отметил он.

По словам мэра, в этом году планируется ввести несколько крупных медучреждений, в том числе центры ГКБ имени Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. Первых пациентов начнет принимать новый лучевой корпус в Коммунарке, рассказал Собянин. Будет завершено строительство нескольких поликлиник, добавил он.

Градоначальник также сообщил о планах возвести новый комплекс для НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Кроме того, к концу 2024 года в Москве станет на 13 спортивных объектов больше, заметил Собянин. Так, откроется многофункциональный комплекс на территории Мневниковской поймы, а в "Лужниках" появится крупнейший теннисный центр в Европе, где одновременно смогут заниматься 600 человек.

Что касается нацпроекта "Культура", мэр рассказал, что в 2024 году в эксплуатацию введут 10 новых объектов. Один из них – это школа искусств в поселении Московский, где будет большой актовый зал, библиотека, аудитории для музыкальных занятий и хореографические классы.

Дом культуры появится на улице Грина. Здесь можно будет заниматься живописью и графикой, музыкой, танцами и другими видами творчества.

Собянин подчеркнул, что только в прошлом году были введены 119 зданий, из которых 72 построены за счет частных средств. В период с 2011 по 2023 год в рамках нацпроектов в Москве построили более тысячи объектов: свыше 150 медицинских, более 200 спортивных и около 70 культурных, а также более 400 детских садов и 180 школ.

Ранее стало известно, что столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы по итогам 2023 года.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 28,1 гектара земли отвели для возведения школ и детсадов, 12,9 гектара – для строительства учреждений здравоохранения, еще 5 гектаров предоставили застройщикам для создания спортивных комплексов.



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