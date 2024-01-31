Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром могут построить в Рязанском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром планируется построить на месте бывшей промзоны на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, застройка запланирована вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы в Рязанском районе. Инвестор построит почти 450 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 241,7 тысячи "квадратов" жилья, логистический центр на 124,6 тысячи квадратных метров и образовательный комплекс со школой на 575 мест и детским садом для 300 детей.

Бочкарев подчеркнул, что свыше 24 тысяч квадратных метров жилья передадут для расселения пятиэтажек по программе реновации. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что там также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, офисную и бытовую инфраструктуру. Площадь указанных объектов составит порядка 18,3 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что на этапе подготовки градостроительной документации также прорабатывается возведение дорог и социальной инфраструктуры.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, сообщил, что участок бывшей промзоны Грайвороново площадью 22,56 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производственных и соцобъектов, а также логистического центра создадут около трех тысяч рабочих мест. При этом объем инвестиций может составить порядка 52 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,13 миллиарда рублей.

Инвестор, который займется реализацией проекта, будет выбран в ходе открытого аукциона. В настоящее время проходит заявочная кампания, которая продлится до 12 марта. Торги запланированы на 21 марта.

Ранее стало известно, что на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ) выставят три участка общей площадью 2,9 гектара, расположенных в столичных районах Куркино и Северное Тушино. Победитель сможет в течение пяти лет построить около 40 тысяч квадратных метров недвижимости на реорганизуемых территориях.

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