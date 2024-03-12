12 марта, 00:30Экономика
"Мой район. Новости": Москва и Карелия подписали межрегиональный офсетный контракт
Москва и Карелия подписали первый в стране межрегиональный офсетный контракт. Это соглашение позволит обеспечить стабильные поставки материала, который необходим для ремонта и строительства дорог.
Согласно договору, инвестор построит в Карелии завод по выпуску щебня. Власти столицы, в свою очередь, гарантирует закупку порядка 14 миллионов тонн продукции в течение 10 лет.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".