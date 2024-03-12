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12 марта, 00:30

Экономика

"Мой район. Новости": Москва и Карелия подписали межрегиональный офсетный контракт

"Мой район. Новости": Москва и Карелия подписали межрегиональный офсетный контракт

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Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

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Москва и Карелия подписали первый в стране межрегиональный офсетный контракт. Это соглашение позволит обеспечить стабильные поставки материала, который необходим для ремонта и строительства дорог.

Согласно договору, инвестор построит в Карелии завод по выпуску щебня. Власти столицы, в свою очередь, гарантирует закупку порядка 14 миллионов тонн продукции в течение 10 лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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