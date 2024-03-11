Собянин: Москва и Республика Карелия заключили межрегиональный офсетный контакт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва и Карелия подписали первый в России межрегиональный офсетный контракт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Благодаря ему мы наладим стабильные поставки материала, который используется при ремонте и строительстве столичных дорог", – пояснил мэр.

По словам градоначальника, условия документа обязывают инвестора создать на территории Карелии предприятие по выпуску щебня. Сделать это необходимо в течение трех лет. Москва при этом гарантирует закупить у инвестора около 13,7 миллиона тонн продукции в течение 10 лет.

Всего же с 2017 года город заключил 17 офсетных контрактов, по шести из которых предприниматели уже завершили строительство и модернизацию производств, а также начали поставлять продукцию, отметил Собянин.

Решение о заключении офсетного контракта с Карелией было принято в октябре 2023 года. Глава региона Артур Парфенчиков тогда отметил, что гарантия сбыта продукции позволит бизнесу инвестировать без рисков. Офсетный контракт укрепит межрегиональные связи.



Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией