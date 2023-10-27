Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва проведет конкурс на право заключения офсетного контракта с производителем щебня из Карелии. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

"Москва и Карелия станут первыми регионами России, которые подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов", – цитируют Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр пояснил, что комплекс городского хозяйства Москвы является крупнейшим потребителем щебня. Новый контракт позволит обеспечить стабильные поставки материала, который используется при ремонте столичных дорог.

Победителю конкурса будет предоставлена возможность создать на территории Карелии предприятие по выпуску щебня. Для этого нужно будет построить производственный комплекс, разместить оборудование и создать другие условия. На это будет отведено три года.

Столичные власти, в свою очередь, будут закупать у производителя около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что гарантия сбыта продукции позволит бизнесу инвестировать без рисков. Офсетный контракт укрепит межрегиональные связи.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в три миллиарда рублей.

До этого стало известно, что с начала 2023 года Москва получила по офсетному контракту 365 тысяч упаковок лекарств. Поставщиком стала компания "Биокад", производство которой располагается в Зеленограде. Контракт с ней город заключил в 2017 году.



Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту